Regional 05/04/2022 17:42 Só Notícias/Luan Cordeiro/Lucas Torres e Altair Anderli, de Lucas do Rio Verde Mãe e filho morrem em colisão envolvendo caminhonete na MT-449 em Lucas do Rio Verde Foto: Divulgação A colisão envolvendo uma Honda Biz branca e uma VW Amarok preta foi esta tarde, na rodovia estadual a cerca de oito quilômetros da região central. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas Juliana Almeida Meireles da Cruz, de 29 anos, e o filho Davi Manuel Meireles da Cruz, de 8 anos, não resistiram aos ferimentos e morreram no local. A versão apontada inicialmente e, que ainda será investigada, é que eles seguiam na moto, quando o condutor da caminhonete, que estava no mesmo sentido, atingiu a traseira. Ele não permaneceu no local do acidente. Com o violento impacto, mãe e filho foram arremessados para fora da pista, a aproximadamente 100 metros do ponto da colisão, sofrendo diversos ferimentos. O local foi isolado, a Polícia Civil e Perícia Oficial e Identificação Técnica acionadas para analisar as circunstâncias e responsabilidades. Os corpos serão encaminhados ao Instituto Médico Legal para exames de necropsia e reconhecimento oficial. Hoje, na BR-163, em Lucas do Rio Verde, houve engavetamento entre 4 carretas e um carro e duas pessoas ficaram feridas sem gravidade.

