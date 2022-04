Regional 06/04/2022 06:52 Justiça do Trabalho e MPT destinam cestas básicas a famílias carentes de Juína Foto: Divulgação Cerca de 70 famílias em situação de vulnerabilidade social de Juína vão receber cestas básicas nos próximos três meses. Elas são atendidas pela paróquia Nossa Senhora da Paz, que foi contemplada com uma destinação de R$19 mil realizada pela Justiça do Trabalho em Mato Grosso e Ministério Público do Trabalho (MPT). Segundo o juiz da Vara do Trabalho de Juína, Adriano Romero, que autorizou o repasse, o projeto vai garantir dignidade às famílias da região. “A paróquia está localizada em um bairro humilde da cidade. Apesar do projeto ter sido iniciado por instituição religiosa, visa atender a todos sem quaisquer discriminação”. O padre Ernesto Backes, que responde pela paróquia, disse que o projeto foi apresentado devido ao grande número de famílias carentes e a pouca arrecadação de cestas básicas. Segundo ele, serão atendidas 70 famílias nos meses de abril, maio e junho. Ele destacou ainda que a pandemia fechou muitas empresas e, como consequência, muitos trabalhadores ficaram desempregados. As famílias beneficiadas serão escolhidas por um órgão fiscalizador ligado à prefeitura municipal. A paróquia terá de prestar contas com notas fiscais, recibos e fotos da entrega. A destinação foi aprovada em reunião realizada em 18 de março com representantes da Justiça do Trabalho, Ministério Público do Trabalho e Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/MT). Os valores resultam de condenações por dano moral coletivo e multas aplicadas a empresas que descumpriram a legislação trabalhista.

