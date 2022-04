Regional 06/04/2022 08:09 Operação da PF apreende R$ 7.500 em notas falsas em MT Foto: Divulgação A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (06/04), na cidade de Sapezal/MT, a Operação “Posted Money”, com a finalidade de reprimir o comércio e circulação de moeda falsa no município. As investigações decorrem do trabalho realizado pela Delegacia de Repressão a Crimes Fazendários da Superintendência da Polícia Federal no Estado de Mato Grosso, a Unidade Especial de Repressão à Falsificação de Moeda (UERF) e a Coordenação de Segurança Corporativa dos Correios. Durante a fase ostensiva da operação são cumpridos 3 mandados de busca e apreensão expedidos pela 7ª Vara Federal da Seção Judiciária do Mato Grosso. Segundo o apurado, os investigados recebiam pelos Correios notas falsas adquiridas de laboratórios localizados em outros Estados da Federação. No curso das investigações foram apreendidas três encomendas postais contendo mais de R$7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) em moeda falsa.

Os envolvidos poderão responder pelos crimes de moeda falsa (Art. 289, §1º, do Código Penal) e Associação Criminosa (Art. 288, do Código Penal), cujas penas, somadas, podem chegar até 15 anos de prisão. A operação foi nomeada “POSTED MONEY”, termo em inglês, que traduzido para o português significa “DINHEIRO POSTADO”.

