Regional 06/04/2022 10:40 Criminosos envolvidos em extorsão mediante sequestro em Tabaporã são presos em operação em Sinop A operação teve a primeira fase deflagrada na semana passada, sendo cumpridos até o momento 10 ordens judiciai - Foto por: PC-MT A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) de Sinop (499 km a norte de Cuiabá), deflagrou na manhã desta terça-feira (05.04), a segunda fase da Operação Reditus, com alvo em criminosos com passagens criminais e que continuam atuando na prática de crimes. Além das ordens judiciais cumpridas, a ação resultou na prisão em flagrante de três criminosos envolvidos em crime de extorsão mediante sequestro ocorrido durante a madrugada na cidade de Tabaporã. A operação teve a primeira fase deflagrada na semana passada, sendo cumpridos até o momento 10 ordens judiciais, quatro mandados de prisão e seis de busca e apreensão, um deles contra um suspeito de envolvimento em crime de roubo de cargas, tráfico de drogas e homicídio e também em cinco endereços ligados ao tráfico de drogas. Um dos alvos da operação, envolvido com o crime de tráfico de drogas, dias atrás estava transitando em um veículo pela BR com um comparsa de carona, sendo ocasião em que foram abordados por uma equipe da PRF, sendo apreendidos mais de 10 Tabletes de maconha no veículo. Durante a revista veicular, os suspeitos aproveitaram para fugir do local. Durante as diligências realizadas pela Polícia Civil, o suspeito que conduzia o veículo apreendido pela PRF foi identificado, sendo posteriormente reconhecido pelos policiais da PRF que atuaram na ocorrência. Diante dos fatos, foi representado pela expedição de mandado de busca e apreensão e de prisão na casa do suspeito, os quais foram deferidos pelo Juízo da 4° Vara Criminal de Sinop. Durante o cumprimento dos mandados, nesta terça-feira (05), o suspeito foi localizado, sendo apreendido com ele diversas porções de drogas, balança de precisão, papel filme e outros apetrechos, que confirmam o envolvimento dele com o tráfico de drogas. Extorsão mediante sequestro - Tabaporã Ainda durante as diligências da Operação "Reditus", os policiais receberam a notícia que na madrugada dessa terça-feira sobre um crime de extorsão mediante sequestro, ocorrido na cidade de Tabaporã, próximo de Sinop-MT. Para praticar o crime, os suspeitos renderam a Gerente do Banco Sicredi da cidade e passaram a exigir quantia em dinheiro, porém durante a execução do crime os suspeitos foram descobertos e acabaram fugindo da cidade. Na cidade de Americana, entre Sinop e Tabaporã, foram apreendidas duas adolescentes que estavam em um veículo prata dando apoio aos demais suspeitos envolvidos no crime de extorsão mediante sequestro. Após troca de informações entre as delegacias de Tabaporã e Derf Sinop, foi levantada a informação de que os suspeitos estavam escondidos em uma casa, nas proximidades da UPA André Maggi em Sinop. Diante das denúncias, os policiais que estavam na operação, coordenados pelos delegados Ugo Ângelo Reck de Mendonça e Paulo César Brambila, foram até o local, para verificação, ocasião em que perceberam os suspeitos no interior da casa. Nome da operação Reditus refere-se a situação de alguns suspeitos que já estavam usando tornozeleira eletrônica pela prática de crimes e foram novamente presos "retornado" ao Presídio Local, além da referência ao ditado popular "aqui se faz aqui se paga", que remete a conhecida máxima popular da "Lei do Retorno".

