Regional 06/04/2022 15:29 Outdoor em Mato Grosso pede impeachment de ministro do STF Outdoor confeccionado pelo Movimento Conservador de Rondonópolis saiu em defesa do deputado federal Daniel Silveira Um outdoor foi instalado na manhã desta quarta-feira (06), na Av. Júlio Campos próximo em Rondonópolis, com a imagem e em defesa do deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ). Com uma tarja vermelha de 'censurado', além de conter a frase: “Censurar parlamentar em exercício de mandato é crime”. E pede o impeachment do ministro do STF Alexandre de Moraes. A publicação acusa o magistrado de censurar o parlamentar. "Hoje é o Daniel, amanhã pode ser você", argumentam os conservadores. No dia 31de março, após dias resistindo, o deputado Daniel Silveira acatou a ordem do STF, e colocou tornozeleira eletrônica. O parlamentar se recusava a instalar o equipamento para ser monitorado e chegou a passar a noite na Câmara dos Deputados para evitar o cumprimento da ordem judicial. Futuro presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em ano de eleições, Moraes é alvo de inúmeros pedidos de impeachment, inclusive um protocolado no STF pelo presidente Jair Bolsonaro em agosto do ano passado. Um dos últimos foi feito pelo partido de Daniel Silveira, em fevereiro, dizendo que o ministro teria exercido atividade políticopartidária investido em seu cargo no STF. E que teria tido postura incompatível com a honra, dignidade e decoro de suas funções. Em uma das recentes declarações contra membros do STF, Silveira, que é réu em uma ação penal no Supremo, afirmou que a Corte "é deficitária de pessoas que tenham bússola moral".

