Regional 06/04/2022 16:53 Só Notícias/Altair Anderli, de Lucas do Rio Verde (fotos: Só Notícias) Acidente entre caminhonete e duas carretas na 163 deixa um ferido em Lucas do Rio Verde O acidente foi na rodovia federal próximo do viaduto de acesso ao centro de Lucas do Rio Verde, envolvendo uma caminhonete Nissan, de uma empresa, e duas carretas – uma delas graneleira e outra tanque que transporta óleo vegetal. O condutor do veículo, que viajava sozinho, foi socorrido e levado a unidade de saúde. Não foi confirmado se teve ferimento grave. Os carreteiros não se feriram. A caminhonete ficou com a frente e lateral esquerda amassada, além da parte traseira, e parou no meio da rodovia. A Mercedes-Benz graneleira teve o tanque de combustível amassado e danos no eixo do cavalo mecânico. A carreta Scânia branca, que seguia atrás, teve um dos pneus atingidos danificado um eixo. Ainda não foi esclarecida a dinâmica do acidente. O tráfego está interrompido mas os veículos passam nas duas vias laterais. Ontem, conforme Só Notícias já informou, houve engavetamento entre 4 carretas e um carro, na 163 em Lucas do Rio Verde, deixando dois feridos.

