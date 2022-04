Regional 06/04/2022 18:32 SORRISO: PM prende homem em flagrante com porções de pasta base, espingarda e munições O suspeito foi encaminhado para a Delegacia da cidade, junto com o material apreendido A Polícia Militar prendeu, na noite de terça-feira (05.04), um homem de 24 anos acusado de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, em Sorriso. O suspeito foi flagrado com porções de substância análoga a pasta base de cocaína, uma espingarda e diversas munições. Por volta de 21h30, a equipe da Força Tática, em patrulhamento pelo bairro Nova Aliança, foi abordada por dois transeuntes que denunciaram que um homem foi visto ameaçando uma outra pessoa na noite anterior. Informados das características do suspeito, os policiais iniciaram diligências e o encontraram em uma motocicleta. Foi realizado acompanhamento e procedimento de abordagem. Na revista pessoal, foram encontradas 12 porções de substância análoga a pasta base de cocaína e seis munições de calibre .765. Questionado sobre a origem dos entorpecentes, o suspeito informou que eram de sua propriedade e que teria mais em sua residência. Os policiais se encaminharam ao local. No interior da residência, os militares encontraram mais 15 munições, uma espingarda de calibre .22 e 28 munições do mesmo calibre. Ainda foram apreendidas grandes porções de pasta base de cocaína e materiais utilizados para o tráfico de drogas. Ainda durante a abordagem, o suspeito começou a afirmar que somente entregaria as drogas caso não fosse preso. O criminoso, então, recebeu voz de prisão, sendo autuado, ainda, por tentativa de corrupção ativa. O suspeito e o material apreendido foram encaminhados para a Delegacia da cidade, para registro da ocorrência e demais providências cabíveis.

