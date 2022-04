A nova 'lista suja' do trabalho escravo publicada pelo Ministério do Trabalho, nesta elenca duas empresas de Mato Grosso. Uma fazenda e um galpão de tijolos fazem parte do levantamento do governo federal. Um dos casos apontados é o da Fazenda Santa Rita, localizada no município de Santa Carmem, a 493 km de Cuiabá. Segundo a lista, no local foram encontrados sete trabalhados em condições análogas à de escravidão, em 2019.

A outra empresa é um galpão com maquinário para produção de tijolos, em Nossa Senhora do Livramento, a 42 km de Cuiabá. Foi encontrado um funcionário no local trabalhando em condições análogas à de escravidão no ano de 2018.

Com a atualização do cadastro foram incluídos 89 empregadores do país na lista. Eles foram autuados por auditores fiscais do trabalho nos últimos anos. Os nomes foram incluídos após os réus exercerem sua defesa em duas instâncias em esfera administrativa.