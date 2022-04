Regional 07/04/2022 07:03 MidiaNews Sinop: Alunos de escola militar planejavam comprar armas para atentado Jovem disse que queria comprar arma na internet; mãe leu a conversa e levou caso à escola Foto: Divulgação A mãe de um aluno de uma escola militar de Sinop procurou a unidade, na tarde de segunda-feira (4), para “denunciar” que o filho e outro aluno conversaram sobre comprar armas na internet para cometer um atentado no local. Na conversa, um dos jovens teria dito que queria comprar uma arma para matar pessoas na escola. A mãe disse que vinha notando uma mudança no comportamento do filho em meio a prática constante de jogos eletrônicos e resolveu inspecionar o celular do adolescente. Em uma das conversas foi que ela flagrou as falas sobre comprar uma arma e “usar para matar pessoas na escola”. Preocupada, a mãe levou o caso para a unidade escolar e pediu que apurassem o caso. A unidade comunicou os órgãos competentes sobre a informação trazida pela mãe, dentre eles o Conselho Tutelar, o Ministério Público, a Secretaria de Educação e a Coordenadoria Militar. Um boletim de ocorrência também foi registrado sobre o caso. Ao Conselho Tutelar, os jovens disseram se tratar “apenas de uma brincadeira”. Os adolescentes serão submetidos a medidas disciplinares que vão desde uma advertência, suspensão ou transferência. A escola decidiu suspender jogos coletivos aos quais a unidade vinha participando e intensificar o sistema de monitoramento da entrada para garantir a segurança. Outra medida adotada será a inclusão de palestras orientavas, de modo a fornecer suporte psicológico.

Voltar + Regional