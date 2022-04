Regional 07/04/2022 16:59 Polícia Civil cumpre mandados em operação de combate ao tráfico em Guarantã do Norte Uma operação com objetivo de coibir o tráfico de drogas em Guarantã do Norte foi deflagrada pela Polícia Civil, na manhã desta quinta-feira (07.04), para cumprimento de 20 ordens judiciais, sendo 13 mandados de prisão e sete de busca e apreensão. A operação “Leyenda”, deflagra pela Delegacia de Guarantã do Norte e parceria da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) de Rondonópolis, contou com o apoio de policias de todo o estado, com equipes de Tangará Da Serra, Juína, Sinop, Peixoto de Azevedo, Matupá, Cuiabá, Itaúba, Terra Nova do Norte, Nova Mutum, Marcelândia e Alta Floresta, contando com mais de 80 policiais civis envolvidos. No total, foram cumpridos 12 mandados em Guarantã do Norte, quatro mandados dentro de presídios em Sinop, Colíder e Peixoto de Azevedo, dois mandados de prisão em Rondonópolis e um em Juara. Em Rondonópolis, foram cumpridos mandados contra os chefes do tráfico de drogas em Guarantã do Norte, um deles considerado foragido da Justiça com dois mandados de prisão em aberto por homicídios. A esposa do suspeito também foi presa como responsável pela arrecadação advindos das “bocas de fumo” na cidade. Nas contas bancárias da suspeita foram bloqueados e sequestrados os valores referentes ao crime. Na casa do casal responsável por gerir a distribuição de entorpecentes e a contabilidade do tráfico de drogas nos dois municípios, localizada no bairro Paiaguás em Rondonópolis, foram apreendidos entorpecentes e apetrechos para o tráfico de drogas, além de um simulacro de arma de fogo. Durante o cumprimento dos mandados na cidade de Guarantã do Norte, foram apreendidos entorpecentes, balanças de precisão, embalagens de drogas e quase 10 mil reais em dinheiro. Segundo o delegado responsável pelas investigações, Victor Hugo Caetano de Freitas, com a operação, há o sentimento de entrega de paz social à sociedade, uma vez que o tráfico de droga fomenta outros crimes. “A desarticulação do tráfico na cidade é uma ação efetiva de combate à criminalidade, uma vez que o comércio de drogas deriva em roubos, furtos, homicídios e outros crimes que foram e serão evitados”, destacou o delegado.

Voltar + Regional