Regional 08/04/2022 07:18 Sinop: Homem é preso pela PM após agredir e ameaçar vítima com arma de fogo A Polícia Militar prendeu, na quarta-feira (06.04), um homem de 26 anos por violência doméstica e porte ilegal de arma de fogo, em Sinop. Na ocorrência, foi apreendida uma carabina adaptada para calibre .22. A arma era utilizada pelo suspeito para ameaçar a vítima. Conforme o boletim de ocorrência, a PM foi acionada no período da tarde para atender uma solicitação de violência doméstica, na zona rural da cidade. No local, estavam presentes a vítima, de 15 anos, acompanhada de sua mãe. A testemunha relatou que são constantes os desentendimentos entre o suspeito e sua filha. A mãe da vítima ainda afirmou que houve mais uma briga naquela tarde, quando o suspeito ameaçou matar a adolescente caso ela chamasse a polícia. A vítima confirmou a situação e ainda disse que o suspeito guardava uma arma de fogo em casa. Em buscas pela residência, os policiais encontraram o suspeito e localizaram a arma de fogo junto com 15 munições intactas. Diante do flagrante, o criminoso recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Delegacia da cidade, para registro da ocorrência e demais procedimentos.

