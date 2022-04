Regional 08/04/2022 10:21 Só Notícias/Herbert de Souza e Fabiano Marques (fotos: Só Notícias/Fabiano Marques) Moto fica destruída em colisão com utilitário em Sinop; mulher é socorrida Uma mulher foi socorrida, há pouco, com suspeita de fratura no fêmur, após se envolver em um grave acidente de trânsito no Jardim Califórnia. A motocicleta Honda Biz que ela conduzia ficou destruída após a colisão com um utilitário Fiat Strada. O condutor do veículo disse que seguia pela avenida André Maggi, quando, no entroncamento com a avenida José Naeno Ribeiro, tentou fazer uma manobra e houve a colisão com a motociclista, que trafegava pela mesma via. O Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou os primeiros atendimentos à mulher ainda no local. Em seguida, a vítima foi encaminhada para o hospital regional. Já o condutor do utilitário não ficou ferido e permaneceu aguardando a chegada da Polícia Militar. Uma empresa de guincho foi acionada para retirar os veículos do local.

