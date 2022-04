Regional 09/04/2022 06:10 Folha Max MT - Após acidente com duas mortes, motorista diz ter "consciência limpa" Testemunhas narraram que autor trocou de camiseta e tentou fugir do local O motorista do veículo Corolla, Jeferson Nunes Veiga, que invadiu a pista contrária, colidiu com um veículo Etyos e matou duas pessoas na Avenida Filinto Muller em Várzea Grande na manhã desta sexta-feira (8), se recusou a fazer o teste do bafômetro e ainda declarou que estava com a consciência limpa. Ao ser questionado pelos policiais se estava em alguma boate antes do acidente, o motorista informou que estava em uma festa de aniversário. "Estou com a consciência limpa", disse. Em reportagem exibida pela TV Vila Real no programa Cadeia Neles, testemunhas informaram que o motorista tentou fugir do local, inclusive trocando de camiseta, mas foi contido por populares. Um homem que presenciou o acidente ainda informou que o motorista estava com uma pulseira no braço comumente utilizada em festas noturnas. O motorista do Etyos, Igor Rafael, morreu na hora com o impacto da colisão frontal e ficou preso às ferragens. Ele estaria trabalhando como motorista de aplicativo. No horário do acidente, ele transportava uma mulher que estava acompanhada da filha menor de idade e havia deixado, a poucos minutos, uma outra filha sua, menor de idade, na Escola Abdala José no bairro São Mateus em Várzea Grande. Com o impacto da batida, o motorista morreu na hora e o corpo ficou preso nas ferragens. O corpo da mulher e da criança foram arremessados para fora do veículo. A menor de idade que foi deixada na escola ainda não tem conhecimento de que a mãe faleceu e a irmã está internada. A imprudência do Corolla ainda atingiu um terceiro veículo. Trata-se de um Onix Branco que estava sendo dirigido por um homem boliviano, cuja identidade ainda não foi confirmada. Ainda estava no veículo uma mulher que foi encaminhada ao Pronto Socorro de Várzea Grande.

Voltar + Regional