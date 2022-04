Regional 09/04/2022 10:43 Jornal da Cidade CERCO AO CV: PM em Colíder apreende arma, droga e muita munição de organização criminosa O apoio de denúncias anônimas e apuração do Serviço de Inteligência levaram a Polícia Militar da 31ª Companhia com sede em Colíder a apreender uma arma de fogo, mais de 7 mil reais em dinheiro, comprovante de mais de 60 mil reais em depósitos, balança de precisão e cocaína. A ação foi na cidade de Nova Canaã do Norte onde quatro pessoas foram conduzidas à Delegacia, mas a PM não descarta que o material esteja ligado a uma dupla presa início da semana, apontada como integrante de uma facção.

Na manhã desta sexta-feira, 8 de abril, major Bem-hur, comandante da PM na região de Colíder disse que a dupla presa no dia 6 é faccionada e inclusive podem ser líderes de uma organização criminosa na região. Mas com apoio da Agência Regional de Inteligência a PM descobriu que fora retirada da casa dos parentes dos presos, uma caixa. O móvel foi escondido em outra residência e os militares acabaram descobrindo. Um casal de idosos que mora na casa assumiu que recebeu o móvel, mas segundo o oficial dificilmente tinha noção do que tinha dentro. “Falaram que na caixa não tinha nada, tanto que autorizaram entrada da polícia, mostraram tudo. Só que o peso do móvel chamou atenção dos policiais que descobriram um fundo falso onde estava a arma e os outros produtos como muita munição dos mais variados calibres”, comentou major Bem-hur destacando munições de pistola .40, 380, calibre 28, 38, entre outras.

Quatro pessoas foram conduzidas e todas as informações repassadas à Polícia Civil.

