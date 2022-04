Regional 10/04/2022 05:57 Só Notícias/Herbert de Souza e Fabiano Marques (fotos: Brenda Carvalho/SBT) Carro sai da pista na BR-163 em Sinop, bate em barranco e tem motor arrancado Um VW Golf cinza, que trafegava sentido Sinop na BR-163, saiu da pista e atingiu um barranco, há pouco. Com o impacto da colisão, o motor do veículo acabou sendo arrancado. O motorista foi socorrido pela concessionária que administra a rodovia e encaminhado para o hospital regional. Seu estado de saúde não foi confirmado. Outra pessoa estava no veículo e não teve ferimentos. Segundo seu relato, o motorista tentou evitar uma colisão, perdeu o controle, saiu da pista e bateu no barranco. Após o impacto, o veículo acabou voltando para a rodovia e parando sobre uma das pistas. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local e apenas um sentido da BR-163 foi interditado.

