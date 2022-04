Regional 10/04/2022 06:26 G1MT Audiência de custódia de motorista que causou 2 mortes em MT ao seguir na contramão é adiada Atualização no sistema do Judiciário provocou adiamento da audiência do motorista que estaria embriagado. Foto: Reprodução A audiência de custódia do motorista que causou a morte da diarista Marcelene Lucia da Silva Pereira, de 39 anos, e do motorista de transporte por aplicativo Igor Rafael dos Santos foi adiada por causa de uma atualização no sistema do Judiciário. Segundo o Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT), Jeferson Nunes Veiga, que foi preso em flagrante após o acidente, na Avenida Filinto Muller, em Várzea Grande, na região metropolitana de Cuiabá, deveria passar por audiência hoje, mas, por causa desse impasse, teve que ser adiada. Desse modo, Jeferson continuará preso. A suspeita é de que estivesse embriagado quando ocorreu o acidente, segundo a Polícia Militar. O caso já foi distribuído e segue os trâmites legais com audiência de custódia prevista para segunda-feira (11) à tarde. Jeferson dirigia na contramão quando ocorreu o acidente, conforme imagens de câmeras de segurança instaladas na avenida. Igor Rafael transportava Marelene e a filha dela, de 5 anos, quando o carro dele foi atingido de frente. Ele e Marelene morreram no local do acidente. A criança foi socorrida e encaminhada ao hospital. O corpo dele foi sepultado neste sábado no Cemitério Municipal Souza Lima, na comunidade Bonsucesso, em Várzea Grande. Colegas dele se reuniram e acompanharam o cortejo. Ao todo, cerca de 300 veículos seguiram até o cemitério.

