Regional 11/04/2022 06:00 Só Notícias/Herbert de Souza e Lucas Torres, de Sorriso Caminhão roubado atola e três suspeitos acabam presos em Sorriso A Polícia Militar prendeu três pessoas, ontem à noite, e conseguiu recuperar um caminhão roubado. O veículo foi localizado na região da ponte do rio Teles Pires, no distrito de Boa Esperança do Norte, na divisa com o município de Santa Rita do Trivelato. Após receberem a informação da localização, os militares iniciaram rondas e acabaram localizando o caminhão atolado. O veículo estava com um bloqueador de sinal e parte da carga já havia sido descarregada. Os PMs ainda fizeram rondas nas propriedades rurais na região e conseguiram prender os três acusados. O trio foi levado para a delegacia. Além do bloqueador de sinal, os policiais também apreenderam um rádio amador e quatro aparelhos celulares.

