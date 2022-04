Regional 11/04/2022 06:09 Justiça determina prisão preventiva de motorista que causou acidente com 2 mortes em MT Jeferson Nunes Veiga foi preso em flagrante logo após o acidente e passou por audiência de custódia neste domingo. A suspeita, segundo a polícia, é que ele dirigia embriagado no momento do acidente. A Justiça converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva do motorista que causou a morte da diarista Marcelene Lucia da Silva Pereira, de 39 anos, e do motorista de transporte por aplicativo Igor Rafael dos Santos, em um acidente na Avenida Filinto Muller, em Várzea Grande, na região metropolitana de Cuiabá, na última sexta-feira (8). A decisão deste domingo (10) é do juiz plantonista André Maurício Lopes Prioli, da 2ª Vara Cível de Várzea Grande. O inquérito que apura o caso deverá terminar em até 10 dias. Jeferson Nunes Veiga foi preso em flagrante logo após o acidente. A suspeita, segundo a Polícia Militar, é de que estivesse embriagado. De acordo com a polícia, o motorista dirigia na contramão quando ocorreu o acidente, conforme imagens de câmeras de segurança instaladas na avenida. Igor morreu após ser atingido por carro na contramão — Foto: Arquivo pessoal A vítima Igor Rafael transportava a diarista Marelene e a filha dela, de 5 anos, quando o carro dele foi atingido de frente. Ele e Marelene morreram no local do acidente. A criança foi socorrida e segue internada. Nesse sábado, colegas de Igor se reuniram e acompanharam o cortejo até o Cemitério Municipal Souza Lima. Ao todo, cerca de 300 veículos participaram da homenagem.

