Regional 11/04/2022 09:58 Redação I Nativa News Homem é preso com arsenal de armas e munições em Guarantã do Norte - Foto por: PMMT A Polícia Militar prendeu em flagrante um homem, de 35 anos, por porte e posse ilegal de arma de fogo, na noite desse domingo (10.04), em Guarantã do Norte. Com o suspeito, a PM localizou e apreendeu pistolas, espingarda, rifle e carabina, e mais de 140 munições de diversos calibres. Por volta de 18h45, a equipe de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (Raio) foi acionada para verificar uma denúncia de disparos de arma de fogo no bairro Albino Meneguetti. Segundo a denúncia, no local estaria havendo uma confraternização durante todo o fim de semana e um dos participantes estaria com diversas armas de fogo em seu carro. No endereço informado, os policiais questionaram os participantes sobre a denúncia e um suspeito se apresentou como responsável por efetuar os disparos. Indagado sobre a existência de mais armas de fogo, o homem revelou que em seu veículo haveria mais armamento. Em vistoria no veículo, os policiais encontraram duas pistolas, sendo uma 9mm e outra 380, uma espingarda de calibre 12, um rifle calibre 22 e uma carabina calibre .40. Além disso, a equipe policial também apreendeu 141 munições, distribuídas entre todos os calibres das armas localizadas. Diante do flagrante, o suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a delegacia da cidade, junto com todo o material apreendido, para registro da ocorrência e demais providências cabíveis.

