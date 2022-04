Regional 12/04/2022 05:55 G1MT Concessionária de energia oferece 40 vagas para jovem aprendiz em MT A concessionária de distribuição de energia de Mato Grosso abriu 40 vagas, nesta segunda-feira (11), para o programa Jovem Aprendiz. As inscrições estão abertas e seguem até esta sexta-feira (15). As vagas estão disponíveis apenas para Cuiabá. Além da experiência de trabalhar na concessionária, os jovens farão curso técnico em eletrotécnico no Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai). Os inscritos deverão ter ensino médio completo e disponibilidade de trabalhar de segunda a sexta-feira. Os homens com mais de 18 anos deverão ter comprovante de reservista. Todo o processo de seleção será realizado de forma on-line. As inscrições poderão ser feitas no site de empregos da Energisa. A previsão é de que os selecionados sejam contratados em junho deste ano. Segundo a concessionária, das 40 vagas que foram disponibilizadas, 20 são destinadas à Pessoas com Deficiência (PCD). Os selecionados serão contratados por cerca de 18 meses, conforme a empresa. Os aprendizes terão benefícios de vale transporte e alimentação na sede da concessionária.

