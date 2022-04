Regional 12/04/2022 06:12 Tarley Carvalho | Estadão Mato Grosso MT - Motorista tem carro destruído após bater em estrutura de ferro Foto: Reprodução Um carro ficou totalmente destruído após ser atingido pela estrutura de ferro de um poste de placar informativo no final desta tarde de segunda-feira, 11 de abril. O acidente teria acontecido após o motorista perder o controle do veículo e atingir a estrutura. A ocorrência está em andamento na Avenida Tenente-Coronel Duarte, a “Avenida da Prainha”, em frente ao colégio Salesiano São Gonçalo, região central de Cuiabá. Nas imagens, que já repercutem nas redes sociais, nota-se que o carro é um sedan, mas não é possível confirmar seu modelo e marca. O perfil Perrengue Mato Grosso compartilhou as imagens. Informações veiculadas pelo site VG Notícias são de que o veículo era conduzido por um idoso, que tinha o filho como passageiro.

