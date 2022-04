Regional 12/04/2022 09:45 Gazeta Digital Homofóbico é preso um ano após matar amigo do filho em Rondonópolis Messias Filho/AgoraMT Cleber Rasia Centurion, 39, foi preso nesta segunda-feira (11), em São Paulo, depois de um ano e um mês após matar um adolescente de 17 anos, dentro de um centro de umbanda no Residencial Farias, em Rondonópolis (212 km ao Sul de Cuiabá). O filho de Cleber, de 13 anos, estava no local no dia do crime, que foi motivado pela homofobia. Ele não aceitava a orientação sexual do filho e dos amigos dele. De acordo com as informações divulgadas pela assessoria de imprensa da Polícia Civil, a prisão foi realizada pelo Setor de Investigações Gerais da Polícia Civil de São Paulo, após troca de informações da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Rondonópolis. A investigação da especializada apontou que Cleber estava foragido em uma casa na cidade de São Paulo. Com o apoio da polícia local, os policiais conseguiram cumprir o mandado judicial expedido pela 1ª Vara Criminal da cidade. Homofobia A delegada Karla Peixoto Ferraz, responsável pela investigação do crime, identificou que o crime foi motivado por homofobia e não por intolerância religiosa, como apontado no começo da investigação, já que o crime foi cometido dentro de um centro de umbanda. No dia 14 de março de 2021, Cleber invadiu o local e atirou contra 3 pessoas, entre elas, o jovem Vittor Cauã Bianchini Silva, 17, que morreu no local e o dono do centro e responsável pelos cultos. Foi descoberto na sequência que ele era pai de um adolescente de 13 anos que frequentava o local. “Apesar de ter ocorrido dentro de centro religioso, foi constatado que o crime teve verdade motivação homofóbica, uma vez que o suspeito não aceitava as amizades do filho por se tratarem de homossexuais”, explicou a delegada.

