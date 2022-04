Regional 13/04/2022 09:07 Só Notícias Batida entre ônibus e carro mata motorista em Mato Grosso; vítima identificada Foto: Divulgação Um acidente envolvendo um ônibus e um VW Voyage causou a morte de um homem, cuja identidade ainda está sendo confirmada, e uma mulher ferida, esta tarde. A ocorrência foi na BR-364, em Várzea Grande O Instituto Médico Legal de Cuiabá informou, ao Só Notícias, que a vítima fatal é Marcos de Campos Nascimento, 53 anos. Está sendo confirmado em qual cidade residia. Conforme informações da concessionária responsável pelo trecho, os agentes foram acionados às 15h56 para atenderem a ocorrência e a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência atendeu uma mulher que estava no carro e constataram o óbito da pessoa que conduzia o veículo, informa a Gazeta Digital. A mulher foi rapidamente encaminhada ao pronto-socorro municipal devido à gravidade das lesões. Já as 22 pessoas que estavam no ônibus escaparam ilesas por uma janela lateral do veículo. Não há informações sobre a causa do acidente, mas relatos do local apontam que a batida foi na transversal, registrada na faixa de domínio.

