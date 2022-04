Regional 13/04/2022 10:04 Thiago Andrade e Bruno Motta, g1 MT e TV Centro América Homem é condenado a 42 anos por estuprar e matar idosa de 74 anos que fazia caminhada em MT Julgamento durou cerca de 12 horas. Câmeras registraram mulher sendo abordada por ciclista durante caminhada antes de ser assassinada. Vítima é mãe de vereador de Cuiabá. Foto: TV Centro América/Reprodução O júri popular presidido pela 1ª Vara Criminal de Lucas do Rio Verde condenou Adevair Ferreira da Silva a 42 anos e 8 meses de prisão pela morte e estupro da idosa Salvina dos Santos Vidal, de 74 anos, mãe do vereador de Cuiabá, Sargento Vidal. O julgamento foi nesta terça-feira (12) e durou cerca de 12 horas. O caso teve grande repercussão em Mato Grosso. Adevair confessou o crime à Justiça. Ele teve a pena elevada por ter praticado o crime contra uma idosa; por motivo fútil; emprego de violência; vulnerabilidade da vítima e atentado contra a sociedade. O fato de ter confessado o crime ajudou na redução de pena de Adevair. O crime A idosa foi assassinada na manhã de domingo quando saiu para caminhar no começo do dia e desapareceu. O corpo dela foi encontrado sem roupas em um terreno baldio horas depois. Salvina é mãe do vereador de Cuiabá Sargento Vidal, conhecido por defendera causa animal em Mato Grosso. Salvina é mãe do sargento da Polícia Militar, Juarez Vidal, conhecido por defendera causa animal em Mato Grosso — Foto: TV Centro América/Reprodução A época, Vidal disse que a abalada e consternada com a morte. Afirmou que a mãe foi enforcada pelo assassino. “Não aceitamos a forma como tudo aconteceu. É trágico, foi covardia. Ela pode não ter sido a primeira vítima”, alertou. Segundo a Polícia Civil, o crime ocorreu no bairro Parque das Araras. Salvina saiu de casa entre 5h e 6h para fazer caminhada, mas não retornou. Os familiares sentiram falta e o corpo foi encontrado por moradores por volta de 11h. O terreno baldio fica a duas propriedades de onde ela mora. Ela estava sem roupas e com sinais de lesões pelo corpo. Vídeos de câmeras de segurança de casas registraram o momento em que Salvina foi abordada por um homem de bicicleta, antes de ser assassinada. Ele a levou para um terreno baldio, onde aconteceu o crime. No entanto, segundo a polícia, não é possível identificar o homem pelas imagens. As investigações levaram ao autor do crime. Salvina dos Santos Vidal, de 74 anos, foi morta em Lucas do Rio Verde — Foto: Arquivo pessoal

