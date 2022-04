Regional 13/04/2022 13:53 Cinco pessoas são presas por furto de madeira de propriedade rural em Nova Ubiratã Policiais militares da Força Tática desarticularam uma quadrilha que estava explorando ilegalmente uma área privada de Nova Ubiratã e cometendo furtos de madeiras na região. Na ação, a PM localizou o acampamento montado pelos suspeitos e apreendeu uma espingarda, munições, motosserras e demais equipamentos utilizados no crime. Por volta de 13h45, durante patrulhamento rural, a equipe foi abordada pelo proprietário de uma fazenda, que denunciou que um grupo teria invadido sua propriedade para realizar o furto de madeiras. Segundo a vítima, a quadrilha estaria utilizando máquinas, tratores e motosserras para a retirada da madeira do local. Em diligências, a PM encontrou uma trilha e parte de madeiras que estavam cortadas. Em seguida, os policiais escutaram o barulho de pessoas correndo para dentro da mata e localizou o acampamento montado pela quadrilha, onde estavam tambores de combustível e equipamentos utilizados para a prática criminosa, como tratores e motosserras. Um suspeito foi visto saindo da mata e foi detido. Questionado, revelou que foi contratado por um homem e que seu trabalho era retirar as madeiras do local. O suspeito ainda revelou que estaria junto com outros criminosos, que teriam fugido após a chegada das equipes policiais, e que todos estariam em uma residência próxima do local onde estava ocorrendo a exploração de madeira. No endereço informado, os policiais encontraram os demais suspeitos, que tentaram fugir novamente, sendo quatro deles detidos. Em abordagem pessoal, nada de ilícito foi encontrado. A equipe entrou novamente na residência e localizou uma espingarda adaptada para calibre .22 e várias munições para diversos calibres. Diante da situação, todos os cinco suspeitos receberam voz de prisão em flagrante e foram encaminhados para a Delegacia de Nova Ubiratã, junto com o material apreendido, para registro da ocorrência e demais providências cabíveis. As equipes policiais seguem em diligências em busca do restante da quadrilha e o maquinário utilizado no desmatamento foi apreendido.

