Regional 13/04/2022 15:02 Yuri Ramires - Gazeta Digital Enfermeiro é acusado estupra paciente grávida é preso no plantão do Hospital em MT Enfermeiro de 34 anos foi preso na madrugada desta quarta-feira (13), no Hospital Geral (HG) de Cuiabá, no Centro, acusado de estuprar uma paciente grávida, enquanto ela tomava um medicamento. Vítima teve a parte de baixo da sua roupa retirada e foi abusada pelo homem, dentro de um dos quartos do local. De acordo com as informações apuradas pelo , o crime foi registrado por volta das 2h. Polícia Militar foi acionada para a ocorrência, onde a vítima contou que estava recebendo atendimento médico na unidade, já que tem uma gravidez de risco. Ela estava recebendo atendimento de uma enfermeira do sexo feminino, que aplicou uma medicação, e logo em seguida deixou o local. O suspeito entrou minutos depois, quando ela já estava sozinha no quarto. Verificou o medicamento e em seguida, retirou sua roupa de baixo. Depois, começou a pegar na barriga dela e na virilha. Depois, apalpou os seios da vítima. Ela pedia para ele parar com a ação, mas o suspeito se negava e continuava com o abuso. Vítima não tinha forças para reagir, já que estava medicada. O abuso parou quando a recepcionista entrou no quarto por alguns minutos. Mas, assim que ela saiu ele continuou e ainda questionava se ela estava gostando da situação. Momento em que ela afirmou que o marido estava chegando e o suspeito saiu do local. Vítima retirou a medicação que estava tomando na veia, pediu ajuda para uma testemunha e acionou a Polícia Militar. O enfermeiro foi preso em flagrante e encaminhado para a Delegacia da Mulher. Os responsáveis pela administração do hospital foram procurados pela vítima e pelo marido, mas eles não foram encontrados durante a madrugada. Foi descoberto na delegacia que o suspeito já teria sido alvo de outra denúncia com o mesmo teor. Segundo a polícia, em 2021, ele teria abusado sexualmente de uma colega de trabalho enquanto ela dormia no repouso do plantão em outro hospital. Outro lado Em nota, o HG informou que abriu uma sindicância interna para apurar os fatos "pois preza pela segurança e atendimento humanizado aos seus pacientes". Afirmou ainda que externa o apoio incondicional para a paciente, repudiando qualquer tipo de violência. Por fim, confirmou que o enfermeiro será desligado do quadro de funcionários. Leia a nota na íntegra: "A administração do Hospital Geral e Maternidade de Cuiabá (HG) informa que assim que tomou conhecimento do ocorrido abriu uma sindicância interna para apurar os fatos através de testemunhas e imagens das câmeras internas, pois preza pela segurança e atendimento humanizado aos seus pacientes. Importante ressaltar que a equipe do HG está consternada com o ocorrido, externa seu apoio incondicional para a paciente e que repudia qualquer tipo de violência. Informamos também que até a presente data não havia registro de má conduta do colaborador mas que diante dos graves fatos relatados o enfermeiro será desligado do nosso quadro de funcionários imediatamente."

Voltar + Regional