Regional 14/04/2022 06:50 Feira Permanente de Adoção de Cães em Sorriso será realizada até sextas-feiras Projeto é realizado na Praça Antenor Balbinot desde novembro de 2021 Foto: Divulgação Para quem está à procura ou de um novo ou do melhor amigo da vida, a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente (SAMA), vai dar uma mão, no caso, duas mãos. A partir desta quinta-feira (14), a equipe que atua no Abrigo Municipal de Cães e Gatos, irá realizar a Feira Permanente de Adoção de Cães às quintas e sextas-feiras. Isso mesmo. Nessa semana, como há o feriado de Sexta-feira Santa, a feira será somente na quinta-feira, ou seja, amanhã. O local continua o mesmo: o encontro com o seu novo amigo é no quiosque permanente na Praça Antenor Balbinot, bem em frente à SAMA, das 8 às 13 horas. A intenção é trazer os animais que hoje estão no Abrigo Municipal de Cães e Gatos para mais perto da população e assim possibilitar que mais pessoas possam adotá-los, já que o Abrigo Municipal é distante do centro, explica o responsável pela SAMA, Marcelo Lincoln. O gestor reforça que até então, a feira era realizada somente de sexta-feira; “agora optamos por trazer os animais dois dias na semana”, frisa. A veterinária Keyla D’Agostin, que atua no Abrigo, explica que todos os animais encaminhados para adoção são castrados, vacinados e estão em perfeito estado de saúde. Contudo, para adotar é necessário observar alguns como: ✔ Amar os animais; ✔ Ser carinhoso e responsável; ✔ Ter mais de 18 anos; ✔ Apresentar documento de identidade no momento da adoção. “Quem adota preenche um cadastro se comprometendo em não devolver esses animais para a rua. É uma guarda comprometida, consciente e feita com amor”, destaca Keyla. Hoje, mais de 150 cães estão no Abrigo Municipal. “Quem adota um animal de estimação adota uma fonte infinita de amor”, finaliza a veterinária. Ficou com dúvidas? É só ligar no 3545-8353 das 7 às 13 horas.

