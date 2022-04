Regional 14/04/2022 06:54 G1MT Menino de 4 anos morre após sofrer convulsão dentro de creche em MT Arthur Miguel Motta Oliveira chegou chorando e sofreu um desmaio e foi socorrido pelos funcionários do local, mas morreu após dar entrada em uma unidade de saúde. Um menino de 4 anos morreu nesta terça-feira (12) após sofrer uma convulsão em uma creche em Santa Carmem, a 493 km de Cuiabá. Arthur Miguel Motta Oliveira chegou chorando ao local, passou mal e foi socorrido pelos funcionários, mas morreu após dar entrada em uma unidade de saúde. O garoto foi socorrido pela diretora do Centro Municipal de Educação Infantil Benjamin Maurina, de acordo com a prefeitura de Santa Carmem. Arthur desmaiou após entrar na sala de aula chorando e apresentou sintomas de convulsão, retorcendo as mãos. O pai da criança, Neri da Motta Oliveira, disse que a diretora da creche não ajudou Arthur quando ele desmaiou. "Só vi na hora que ele entrou dentro da sala e ela ficou o encarando. Ele olhou duas vezes para ela e caiu. Ela só ficou olhando e sentou, observando o menino desmaiado. Eu vi o meu filho caído com o rosto no chão e mesmo que estivesse jogado, ela teria que ajudá-lo", disse. O pai do menino contou que eles moram em uma fazenda e que nunca precisaram levar Arthur ao médico, porque era uma criança saudável. "A criança não tinha nada, era 100% saudável. Era uma criança com o peso ideal, então não tem explicação. Ele nunca teve nada, sempre foi uma criança sadia e nunca levamos ele para o hospital doente", contou. O município disse ainda que os primeiros socorros foram feitos ainda na creche e, logo depois, o aluno foi encaminhado ao posto de saúde, mas não foi possível reanimá-lo. Em nota, o município informou que vai aguardar o laudo pericial para verificar a causa da morte e apurar o caso. As aulas foram suspensas para todos os alunos nesta quarta-feira (13), e o município decretou luto oficial em solidariedade à família.

