A nova agência da Capitania dos Portos, na rua das Orquídeas, no bairro Parque das Araras, com 780 metros quadrados de área construída, e que contará com 20 profissionais de âmbito militar, entre oficiais e praças, será inaugurada no dia 19, a partir das 15h, com a presença de diversas autoridades e será presidida pelo comandante de operações navais e almirante de Esquadra, Marcos Sampaio Olsen. A informação foi confirmada pelo Comando do 6º Distrito Naval, em Ladário (MS).

As embarcações navais, que deverão garantir a segurança marítima e salvaguarda da vida humana, entram em atividade nos próximos dias, com fiscalizações nos rios em Sinop, Cláudia, Nova Mutum, Feliz Natal, Lucas do Rio Verde, Sorriso e Nova Ubiratã.

Serão empregadas ações de combate à poluição hídrica, cadastro e vistoria de veículos aquáticos, habilitação de amadores, entre outros trabalhos de fiscalização nas vias navegáveis. Também deve ser ofertado o Ensino Profissional Marítimo, com cursos de qualificação para aquaviários, impactando na renda de famílias que trabalham com atividades marítimas, atuam no turismo e serviços relacionadas ao Teles Pires e rios de outros municípios da região Norte.

. Além de Sinop, Cuiabá, Cáceres e São Félix do Araguaia também contam com agência fluvial.