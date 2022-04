Regional 14/04/2022 15:56 G1MT Sorriso: Treze estudantes são apreendidos suspeitos de matar aula para usar drogas e se prostituir Estudantes, que ainda estavam com o uniforme da escola, foram flagrados pelo secretário de Segurança Pública do município, que acionou a polícia. Treze adolescentes com idades entre 13 e 17 anos foram apreendidos suspeitos de terem matado aula para usar drogas e se prostituir na região do Parque Marco Zero, em Sorriso, no norte do estado, nessa quarta-feira (13). Os estudantes, que ainda estavam com o uniforme da escola, foram flagrados pelo secretário de Segurança Pública do município, que acionou a polícia. De acordo com a Polícia Militar, quando o grupo percebeu a aproximação da viatura, saiu correndo, abandonando as mochilas escolares no parque. Os suspeitos foram abordados logo em seguida, após os militares realizarem um cerco na região. Aos policiais, os adolescentes afirmaram que estavam matando aula. Questionados sobre quem estava fornecendo a droga, eles contaram que era um ‘moço de cabelo cacheado que trajava camiseta vermelha’. A polícia informou que fez buscas na região, mas não conseguiu localizar o traficante. O Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar a ocorrência, mas informou que estava atendendo outra situação e não poderia dar apoio. Os menores foram encaminhados à delegacia para prestarem esclarecimentos. Sete mochilas escolares encontradas na área verde do parque também foram apreendidas e entregues à Polícia Civil. Segundo a PM, tem sido rotineiro esse tipo de denúncia através do 190 denunciando o mesmo crime. Além disso, o banheiro do parque, assim como outros pontos mais isolados, foi encontrado com odor forte de droga.

