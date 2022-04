Regional 15/04/2022 09:06 Gazeta Digital Doméstica é chamada de 'urubu preto' por moradora de condomínio de luxo em Sinop Foto: Reprodução Mulher de 36 anos, que atua como doméstica, denunciou uma moradora de um condomínio de luxo, em Sinop (500 km ao Norte de Cuiabá), por injúria mediante preconceito, após ser chamada de ‘urubu preto’ enquanto aguardava para entrar no local. De acordo com as informações do boletim de ocorrência registrado pela vítima, o episódio aconteceu na quinta-feira (7), na portaria do Condomínio Carpe Diem, de alto padrão. Ela estava na entrada, no carro, esperando para ser liberada, quando foi surpreendida pela agressora. Bastante alterada e buzinando, a mulher começou a dizer que “ali não era lugar para ela”. Mesmo após a passagem ter sido autorizada para a trabalhadora e pensando que a agressão seria finalizada, já na parte de dentro do condomínio, a agressora voltou a atacá-la. Ela parou ao seu lado e disse “sai da frente sua urubu preta”, consta relato da vítima no boletim de ocorrência. Ela afirmou que se sentiu bastante constrangida e decidiu buscar a polícia para denunciar o caso, que será investigado.

