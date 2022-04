Regional 16/04/2022 06:47 Redação I Nativa News Polícia apreende mais de 800kg de pasta base de cocaína em MT, a maior em 18 meses Foi a maior apreensão de drogas no estado desde setembro de 2020 A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 807 kg de pasta base de cocaína na BR-163 em Rondonópolis na madrugada desta sexta-feira (15). A droga estava escondida em dois caminhões carregados de milho. Durante uma fiscalização de rotina no posto da PRF na saída de Rondonópolis para Cuiabá, as equipes policiais deram ordem de parada a duas carretas, porém apenas uma delas obedeceu à ordem e parou no acostamento da via. Ao ser feita a fiscalização a primeira carreta, notou-se excesso de nervosismo do condutor, além de respostas contraditórias, o que motivou a equipe a realizar uma busca veicular mais aprofundada. No decorrer da busca e com o auxílio dos cães farejadores da PRF, notou-se que o veículo estava com a estrutura do pino rei alterada, de forma a criar um compartimento secreto, local em que também foi indicado pelos cães. Ao ser feita a verificação nesse compartimento, foram encontrados aproximadamente 405 kg de pasta base de cocaína. Enquanto alguns policiais realizavam a fiscalização ao primeiro veículo, outra equipe iniciou deslocamento a procura do segundo que tinha se evadido, sendo encontrado imobilizado tempos depois às margens da BR 163, o qual também foi levado para a Unidade Operacional para uma busca mais detalhada. Questionado, o condutor do segundo veículo, expressou bastante nervosismo com a presença dos policiais e acabou confessando de imediato que estava transportando uma grande carga de drogas. A equipe então constatou estrutura semelhante à encontrada no primeiro veículo, onde localizou aproximadamente 402 kg de pasta base de cocaína. Posteriormente, foi constatado que os motoristas seguiam viagem juntos e os entorpecentes de ambos possuíam a mesma origem. Todos os envolvidos afirmaram conhecer o conteúdo das embalagens que estavam carregando e que levariam a droga para a cidade de São Paulo, onde entregariam a uma pessoa desconhecida. Para a retirada das drogas foi necessário cortar o assoalho das carretas. Ainda segundo os caminhoneiros abordados, a ideia era descarregar a carga de milho no terminal ferroviário de Rondonópolis. Diante dos fatos, os dois homens foram detidos, a princípio, pelo crime de tráfico de drogas e associação ao tráfico e foram encaminhados à Delegacia de Polícia Federal para os procedimentos cabíveis. Ao total foram apreendidos 807kg de pasta base de cocaína, a maior apreensão de drogas dos últimos 18 meses pela PRF em Mato Grosso. São mais de 90 milhões de reais de prejuízo ao crime organizado.

Voltar + Regional