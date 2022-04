Regional 16/04/2022 08:56 Gazeta Digital MT- Médico morre horas após ser atropelado durante atendimento Foto: Reprodução O médico Alexandre Kazumi Leite Togoe morreu na madrugada desta sábado (16), em um hospital privado de Cuiabá. Ele foi atropelado por uma carreta, na noite de sexta-feira (15), enquanto atendia acidente na BR-364, na Serra de São Vicente. O profissional fazia parte da equipe de resgate da empresa Rota do Oeste e havia sido acionado para prestar atendimento em uma ocorrência. Uma carreta tombou na serra e o motorista estava nas ferragens. O médico contatou a morte do caminhoneiro e estava no local enquanto os demais procedimentos eram feitos.

Cerca de uma hora depois de chegar ao trecho, uma carreta desgovernada atropelou o médico Alexandre Kazumi. Os demais trabalhadores não se feririam. Os colegas prestaram socorro e levaram o profissional para o hospital, porém ele não resistiu.

A Rota comunicou o falecimento na manhã deste sábado e lamentou a perda do profissional.

Conforme a empresa, Alexandre Togoe atuava junto à Rota do Oeste desde o início dos atendimentos operacionais no trecho sob concessão e sempre prestou um excelente trabalho, sendo considerado um dos Anjos da BR-163 ao lado de todos que dedicam o seu tempo ao atendimento dos usuários e salvamento de vidas.

“Desde que tomou conhecimento do fato, a Concessionária mantém contato com a empresa parceira a fim de prestar todo apoio necessário à família. Transmitimos nossas condolências aos familiares e colegas de trabalho”, diz trecho da nota publicada pela concessionária.

