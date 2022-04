Regional 17/04/2022 07:07 Nortão Online Corpo encontrado em rio pode ser de jovem desaparecido há 5 dias em Colider Reprodução A Polícia Civil de Colíder não descarta a hipótese de que o cadáver encontrado boiando no rio Carapá, em Colíder, seja do jovem que estava desaparecido, Ivonei Freitas Pereira, 23 anos, conhecido como Japão. O delegado Breno Houly Palmeira contou ao Nortão Online que o cadáver encontrado sexta-feira (15) em estado de decomposição, estava desconfigurado com sinais de violência. Ou seja, a pessoa que foi morta, apresentava sinais de pancadas que chegaram a desfigurar o rosto, transformando em uma massa esbranquiçada. Pelo grau de decomposição, as tatuagens também não estavam visíveis. Somente o laudo da Politec vai poder apontar com certeza. Uma pessoa da família informou que não reconheceu como sendo Ivonei, uma vez que a camisa que ele usava foi encontrada no bairro Celídio Marques e o cadáver vestia uma outra camisa. Como a polícia estava fazendo uma varredura no bairro para encontrar o jovem que estava desaparecido há cerca de cinco dias, pode ser que o corpo que estava escondido, tenha sido colocado em local mais visível para interromper as buscas. “O único desaparecido que temos nesse período é ele. Não sabemos se jogaram o homem encontrado morto no rio e com a chuva o rio veio trazendo o corpo ou se foi pelo fato de estarmos pelo bairro procurando o Ivonei que colocaram em lugar visível”, apontou o delegado. O delegado afirmou que não havia marcas visíveis de perfurações, mas havia sinais de espancamento, hematomas e cortes pelo corpo, que indicam que ele foi bastante torturado.

