Um homem de 38 anos de idade foi morto com disparos de arma de fogo na cabeça, no alojamento de uma madeireira na cidade de Aripuanã, MT. O fato aconteceu na madruga de sexta-feira (15). A Polícia Militar foi acionada e isolou o local do crime acionando em seguida a Polícia Judiciária Civil que ao chegar no local que fica no pátio de uma madeireira no setor chácaras, encontrou o corpo da vítima.

De acordo com informações de testemunhas, pouco antes do ocorrido, um suspeito desconhecido havia adentrado no alojamento e procurava por alguém, saindo do local e horas mais tarde voltou fazendo uso de uma máscara facial e um capacete, aproximando-se da vítima, Antônio José Barroso De Brito, e sem pronunciar nenhuma palavra efetuou um disparo contra a vítima que caiu no chão e em seguida levou mais um tiro na cabeça vindo a óbito instantaneamente, enquanto o suspeito fugiu do local tomando rumo ignorado.

Ainda de acordo com testemunhas, a arma usada pelo suspeito era tipo pistola, fator que foi comprovado através dos peritos que colheram as capsulas deflagrada no local e afirmaram ser de uma arma calibre .40.

Após os trabalhos periciais técnicos no local do crime, o corpo da vítima foi recolhido pela Associação Ministério Da Esperança De Aripuanã (AMEA) e levado para o hospital municipal para exames de necropsia, e posteriormente liberado para os familiares realizaram os procedimentos fúnebres.

Um boletim de ocorrências foi registrado e a Polícia Civil trabalha para identificar e prender o autor do crime.