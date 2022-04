Regional 17/04/2022 09:26 MT-410: Investigador da Polícia Civil morre em grave acidente em Tabaporã Foto: Reprodução O investigador Rogério Caldeira de Almeida, de 36 anos, da Polícia Civil de Tabaporã , morreu na noite de sábado (16) após um grave acidente de trânsito na MT-410, na zona rural da cidade. Conforme informações locais, Rogério pilotava uma moto de alta cilindrada com outro amigo. No trajeto, as duas motocicletas encostaram. Eles perderam o controle e acabaram saindo da pista. Com a batida, Rogério morreu ainda no local. Já o amigo foi socorrido com vida e encaminhado para atendimento médico. A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) foi acionada no local do acidente e deu início aos trabalhos de perícia. O corpo do investigador foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para o exame de necropsia. A Polícia Civil lamentou a morte do investigador e externou condolências à família e amigos.

