Uma briga de casal terminou na delegacia, o fato aconteceu na noite deste sábado (16), por volta das 20h00, em uma residência na Rua dos Antúrios, bairro Lírios do Campo, em Nova Mutum/MT.

A Polícia Militar foi informada de uma briga de casal, onde possivelmente um homem havia sido esfaqueado, de posse das informações a guarnição de deslocou até o local e se deparou com várias pessoas e uma mulher no chão.

A mulher apresentava sinais de embriaguez e se encontrava totalmente alterada, ela relatou a guarnição que havia ocorrido um desentendimento de casal e que não precisava da polícia e que já havia quebrado toda a casa.

Os militares foram até o portão da casa que se encontrava aberto e pediu para o homem se estava tudo bem, ele disse que não, e saiu para fora de casa com seu cachorro, quando a mulher viu o homem, começou a discutir e xingar e logo evoluiu para agressão.

A esposa ao agredir o marido com um chute na boca, acabou ocasionando um corte interno na boca, o homem tentou se defender de outros chutes, até que a mulher pegou uma faca e partiu para cima dele novamente.

Para se defender da mulher, o homem acabou tendo um corte em seu dedo da mão esquerda e em seu rosto do lado direito.

A mulher ao ser informada que seria conduzida para delegacia, começou a xingar os policiais e durante a abordagem a mulher desferiu vários chutes contra os militares.

Tanto a mulher, de 36 anos, quanto o homem, de 42 anos, foram encaminhados a Delegacia Judiciária Civil, para as devidas providências