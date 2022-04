Regional 18/04/2022 06:22 G1 Fantástico expõe prisão de PMs e diz que "alguns inocentes" foram mortos em MT Foto: Divulgação Uma investigação revelou que policiais militares de Mato Grosso integrariam um grupo de extermínio responsável por 23 assassinatos. De acordo com o Ministério Publico, os PMs contavam com a ajuda de um informante, que atraía os suspeitos para as emboscadas. Seis casos estão sendo investigados. O período: outubro de 2017 a outubro de 2020. Os acusados: 62 policiais militares de três grupos de elite de Mato Grosso: a Rotam, o Bope e a Força Tática. Em todos os casos, a Delegacia de Homicídios e o Ministério Público encontraram indícios de um plano de execução muito semelhante. Nos seis boletins de ocorrência, a mesma dinâmica: os PMs disseram que, depois de uma denúncia anônima, abordaram os criminosos armados, houve confronto e os bandidos acabaram mortos. “Não havia, de fato, confronto nas ações policiais. Os tiros foram todos muito próximos. Tiros encostados”, destaca Vinicius Gahyva Martins, promotor de Justiça. Quatro pessoas sobreviveram e outras testemunhas também prestaram depoimento. Foi assim que o plano começou a ser desvendado. Todas contaram que um homem, geralmente num carro vermelho, se apresentava como segurança particular e dizia que procurava comparsas para um suposto assalto. Os investigadores localizaram o carro e o suposto segurança que, na verdade, era um informante da polícia, e acusado de ser cúmplice nas execuções. Ele confessou tudo à investigação, em detalhes. “Essa pessoa organizava o assalto e comunicava inteligências dos batalhões qual seria o caminho a ser percorrido para que pudessem ser montadas as emboscadas”, o promotor. “Trabalhamos para checar as informações que ele trouxe. Grande parte delas, através de provas técnicas, foram confirmadas”, afirma Fausto Freitas, delegado. O homem que diz ser o agenciador de emboscadas contou que os planos dos assaltos fictícios também eram repassados em locais sem movimentação de pessoas, e durante à noite. Um dos encontros, segundo ele, foi nos fundos de um mini estádio, em Cuiabá. Os 62 policiais acusados chegaram a ser presos e agora respondem em liberdade. Eles negam as emboscadas e execuções. Por ter confessado, o informante deve ter a pena reduzida, se for condenado. Mas vai responder pelas mesmas acusações que pesam contra os policiais. Clique aqui!

