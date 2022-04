Regional 18/04/2022 07:37 Nortão Online homem é assassinado no Terminal rodoviário de Colider, suspeito é preso Um homem foi encontrado morto na manhã de hoje (18), nas proximidades do terminal rodoviário de Colíder. A vítima, até o momento, foi identificado apenas como “Neguinho”. O acusado do homicídio é um velho conhecido da polícia, usuário de drogas, que usa tornozeleira eletrônica. Ele e a vítima teriam discutido e o acusado bateu a cabeça do desafeto na calçada, causando a morte do homem. O acusado ficou ao lado do corpo da vítima, após cometer o homicídio e foi preso pela Polícia Militar, sem esboçar reação. A Polícia Civil isolou o local e aguarda a chegada da Politec.

