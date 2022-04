Regional 18/04/2022 08:03 Gazeta Digital Novo Mundo : Menino de 4 anos morre afogado durante almoço de páscoa Otmar de Oliveira Menino de 4 anos, identificado como Cristian da Silva Cruz, morreu afogado na tarde de domingo (17), no tanque da chácara da sua avó, na zona rural de Novo Mundo (785 km ao Norte de Cuiabá). Vítima chegou a ser socorrida, mas já chegou sem vida na unidade de saúde. De acordo com as informações da polícia local, família estava reunida para celebrar o domingo de páscoa, quando por volta das 15h, logo após do almoço, a criança fez cocô e como de costume, toma um banho em seguida. Geralmente, ela se banha no lavador de roupas, mas ontem, ela foi se lavar no tanque de água – que é tipo uma represa de água. Depois disso, ele sumiu. Família ficou preocupada e começou a procura-lo. O tio do menino, depois de uma busca pelo local, o encontrou afogado no fundo do tanque. Ambulância foi acionada e a criança levada para o posto de saúde, mas conforme a equipe, ele já chegou sem vida. Polícia foi acionada e registrou o caso. Familiares foram arrolados como testemunhas e vão comparecer na delegacia para prestar esclarecimentos.

