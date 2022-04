Regional 18/04/2022 14:15 Carros capotam após colisão na BR-163 em Nova Mutum fotos: TV Cidade Nova Mutum O acidente envolvendo uma GM Montana branca e uma Ford F250 preta foi, ontem, no quilômetro 610 da rodovia federal. Os seis ocupantes dos veículos assinaram termo de recusa de encaminhamento médico, segundo a concessionária que administra a via. A versão investigada inicialmente é que os carros seguiam no mesmo sentido, quando houve uma colisão, possivelmente lateral, saíram da pista, capotando e parando às margens da rodovia. A Ford ficou com as rodas para cima, com danos no teto, capô e laterais. Já a Montana, ficou em posição normal, com o teto danificado, o para-brisa quebrou e as laterais. A Polícia Rodoviária Federal também foi acionada para colher as informações e registrar um boletim de ocorrência. As circunstâncias e responsabilidades passam a ser apuradas. Redação Só Notícias (fotos: TV Cidade Nova Mutum)

Voltar + Regional