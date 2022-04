O juiz diretor do Foro da Comarca de Colíder, Maurício Alexandre Ribeiro, tornou público o resultado final do processo seletivo para credenciamento de pessoas físicas na área de Serviço Social. De acordo com o edital nº 2/2022, nenhum dos candidatos foi classificado.

O candidato ou candidata que pretender interpor recurso, deverá apresentar, no prazo de dois dias, contados da publicação do presente edital. Os recursos, devidamente fundamentados, deverão ser interpostos somente por meio do endereço eletrônico Protocolo Administrativo Virtual , por meio do endereço eletrônico http://pav.tjmt.jus.br