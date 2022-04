Regional 18/04/2022 16:32 Conselho Regional de Enfermagem apura denúncia de estupro em hospital na Capital Foto: Soraya Medeiros O Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso ( Coren-MT) iniciou os trâmites para apurar indícios de abuso sexual ocorrido no Hospital Geral na última quarta-feira ( 13), em Cuiabá, onde o suspeito é um profissional da enfermagem. Uma equipe de enfermeiros fiscais esteve na unidade de saúde para coleta de mais informações e depoimentos. Leia mais: Enfermeiro é acusado estupra paciente grávida é preso no plantão do Hospital em MT Em relação ao processo criminal sobre o caso, a assessoria jurídica do Coren-MT está acompanhando os trâmites e espera a conclusão do inquérito, que também será analisado. "Já tomamos as providências cabíveis e acompanharemos o desfecho do caso com a vigilância e responsabilidade necessárias", afirma a presidente do Coren-MT, Lígia Arfeli.

