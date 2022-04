Regional 19/04/2022 08:20 Só Notícias/Editoria/Luan Cordeiro Planalto divulga agenda de Bolsonaro nesta 3ª em Cuiabá; visita a Sinop não confirmada foto: Marcelo Camargo/Abr/arquivo O Palácio do Planalto divulgou, esta noite, a agenda oficial do presidente Jair Bolsonaro (PL) nesta terça-feira, em Cuiabá. Ele, ministros, e alguns parlamentares de Mato Grosso embarcam na Base Aérea de Brasília e chegam às 14:20h no aeroporto Marechal Rondon, em Várzea Grande. Bolsonaro será recebido pelo governador Mauro Mendes. Embora não consta na agenda, do aeroporto ele deve participar de uma ‘motociata’, organizada por apoiadores e simpatizantes. Às 16 horas, o presidente estará no Grande Templo da Assembleia de Deus, no CPA, onde participa da 45ª Assembleia Geral Ordinária da Convenção das Assembleias de Deus, com pastores e lideranças de todo Estado. A previsão é que o presidente fique no Grande Templo até as 17 horas. Das 18 às 18:40h, está prevista a participação do presidente do lançamento da Marcha para Jesus, no auditório da Comunidade das Nações, no Bairro Praeirinho. Às 19:20h, Bolsonaro embarca para Brasília. Havia expectativa que, no final da tarde, após o compromisso em Cuiabá, o presidente se deslocasse a Sinop para a abertura oficial da Norte Show – feira de agronegócio de Sinop – que está entre as maiores do Centro-Oeste. O convite foi entregue ao presidente e chegou a ser manifestado, nesta segunda-feira, que estaria sendo feito ajuste na agenda para Bolsonaro ir a Sinop. Porém, na agenda oficial divulgada pelo Planalto não consta. O presidente esteve em Sinop em 2019, onde inaugurou uma indústria de etanol e também foi a Sorriso. Em Cuiabá, ele esteve em agosto de 2021 reunido com lideranças indígenas.

