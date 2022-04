Regional 19/04/2022 16:29 Polícia Civil cumpre prisão de homem que matou onça-pintada em MT Foto: Divulgação A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Poconé (104 km a sul de Cuiabá), cumpriu o mandado de prisão preventiva contra o homem que aparece em um vídeo da internet após matar uma onça-pintada. O suspeito se apresentou no final da tarde segunda-feira (18.04) na unidade policial na presença do advogado. Na semana passada, a equipe da Delegacia de Poconé em parceria com a Delegacia Especializada do Meio Ambiente (Dema) montaram uma força-tarefa na região para localizar o suspeito que estava foragido desde o início do mês. Segundo o delegado de Poconé, Maurício Maciel Pereira Júnior, no período em que esteve foragido, o suspeito estava escondido no estado de Mato Grosso do Sul. Ao se apresentar nesta segunda-feira (18), foi dado cumprimento ao mandado de prisão preventiva e no interrogatório, o suspeito permaneceu em silêncio. Ele será encaminhado para audiência de custódia ficando à disposição da Justiça. Relembre o caso O suspeito teve a prisão preventiva decretada com base nas investigações da Polícia Civil em razão de um vídeo que circulou na internet, em que aparecia ao lado da onça morta, com uma pistola em cima do corpo do animal. Durante a filmagem, o suspeito confessa o crime e dizendo que matou a onça, e ainda vilipendia o corpo do animal silvestre, dizendo que “não valia nada” e que se fosse uma fêmea aproveitaria para ter relações sexuais com o animal. De acordo com informações preliminares obtidas nas investigações da Polícia Civil, o suspeito teria outras armas de fogo, além de couro, patas e outros materiais decorrentes de caça ilegal de animais silvestres em sua casa e na sua fazenda.

