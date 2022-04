A Polícia Militar, através do 47° batalhão, prendeu em flagrante um homem acusado de violência doméstica na cidade de Aragarças-GO na divisa com Mato Grosso. Esse fato aconteceu no domingo, dia 17/4, quando a PM foi acionadda, pelo 190, por uma mulher desesperada informando que havia sido agredida fisicamente pelo marido.



Já no local do fato, a vítima informou para os PMs que seu amasio, com quem convive há 10 anos, lhe agrediu com murros e empurrões. Relatou ainda que o motivo das agressões seria por causa de ciúmes. E que as injustas agressões provocaram algumas lesões na vítima e após cometer esse crime o autor evadiu-se do local.



De posse das características do autor, os policiais realizaram o patrulhamento e diligências na cidade, logrando êxito em localizado o autor do crime na rodoviária de Aragarças. Na tentativa de fugir do flagrante, o autor já havia comprado passagem para ir embora pra casa de sua mãe em Alta Floresta-MT, porém sua fuga foi frustada pela Polícia Militar de Aragarças.



Diante desses fatos, foi dado Voz de Prisão para o autor do crime e conduzido até a delegacia de Polícia Civil de Aragarças, onde foi confeccionado o devido Auto de Prisão em Flagrante.