Regional 19/04/2022 18:30 RECEPÇÃO CALOROSA: Bolsonaro é recebido por autoridades e eleitores em Cuiabá O governador Mauro Mendes (União), a primeira-dama Vírgina Mendes, o ex-senador Cidinho dos Santos, os deputados federal José Medeiros (PL), Neri Geller (PP) e o senador Wellinton Fagundes (PL) fizeram parte do seleto grupo que saiu junto do presidente Jair Bolsonaro do setor de desembarque e foram recebidos com euforia pelos apoioadores do chefe do Planalto. Por causa da visita, o trânsito nas principais avenidas e vias de acesso à cidade foi alterado. Haverá bloqueios temporários nas avenidas da FEB, em Várzea Grande; Prainha, Historiador Rubens de Mendonça, Miguel Sutil, República do Líbano e Doutor Hélio Ribeiro, em Cuiabá. Bolsonaro participa da 45º Assembleia Geral Ordinária da Convenção das Assembleias de Deus do Brasil, no Santuário do Grande Templo, na Avenida do CPA. Depois, ele segue para o lançamento da Marcha para Jesus, no Auditório da Comunidade das Nações, no Bairro Praeirinho. O presidente da República deve ficar em Cuiabá somente nesta terça-feira. Visita pelo 2º ano consecutivo Esse é o segundo ano consecutivo que Bolsonaro visita Cuiabá e a terceira vez que ele vai a Mato Grosso. Em agosto do ano passado, ele esteve na capital para a entrega de 42 maquinários agrícolas a comunidades indígenas do estado. O Seminário Regional Política de Etnodesenvolvimento e Sustentabilidade, realizado no Hotel Fazenda em Cuiabá, contou com a participação de aproximadamente 80 indígenas. Em 2020, ele esteve em Sorriso, na região norte do estado, em um evento do agronegócio. Veja vídeos

