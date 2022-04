Regional 20/04/2022 07:35 G1MT Criança de 6 anos leva arma do pai para a escola e polícia é chamada em MT A Polícia Militar foi chamada em uma escola municipal onde uma criança de 6 anos levou uma arma de fogo para a sala de aula, nessa segunda-feira (18) e estava mostrando para os colegas. Segundo as informações, a arma pertenceria ao pai do aluno. O caso foi em Bom Jesus do Araguaia, a 983 km de Cuiabá. De acordo com o boletim, a Polícia Militar foi acionada pela Secretaria Estadual de Educação (Seduc), pois uma professora da Escola Municipal da Vila Campinas havia tirado uma arma de fogo das mãos de uma criança que estava mostrando para as outras crianças. À polícia e ao conselho, a criança relatou que achou a arma dentro da mochila escolar dele quando foi pegar os materiais para estudar. Ele contou que encontrou já dentro da sala de aula. As equipes perguntaram de quem era a arma e o aluno afirmou que pertencia ao pai dele. A polícia recolheu a arma, que estava sem munição, e foi até a casa da criança, junto com o Conselho Tutelar, onde estava a mãe da criança. A mãe confirmou que a arma era do marido e contou que ele havia adquirido o revólver após um assalto que ocorrera na fazenda em que eles moram. A mulher disse que o marido estava trabalhando, porém o suspeito não se encontrava no local e segundo o encarregado do local, não havia visto ele por lá hoje. As equipes foram para a Delegacia de Ribeirão Cascalheira, onde foi registrado o boletim de ocorrência.

