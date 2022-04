Regional 20/04/2022 08:48 G1MT Passageiros colocam fogo em ônibus em protesto contra a qualidade do transporte coletivo na Grande Cuiabá Foram registrados protestos na Avenida da FEB, onde o ônibus foi incendiado, noTerminal André Maggi e na região da Prainha, em Cuiabá. Foto: Reprodução Um grupo de passageiros colocou fogo em um ônibus na noite dessa terça-feira (19), como forma de manifestação contra a qualidade do transporte coletivo em Cuiabá e Várzea Grande, região metropolitana da capital. O g1 entrou em contato com a Associação Matogrossense dos Transportadores Urbanos (MTU), mas não obteve retorno até esta publicação. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incêndio foi registrado na Avenida da FEB, em Várzea Grande, sentido aeroporto. Quando a equipe chegou, os ocupantes já não estavam mais no ônibus e as chamas estavam concentradas na parte do motor. Durante a manifestação, segundo a Guarda Municipal, o trânsito ficou congestionado. No Terminal André Maggi e na região da Prainha, em Cuiabá, também foram registradas manifestações de passageiros, mas a situação foi controlada por fiscais da empresa de transporte. Os usuários reclamaram da demora para passar os ônibus e, quando passavam, estavam lotados e não paravam. Na semana passada, o prefeito Emanuel Pinheiro assinou um decreto que reajusta a tarifa do transporte público coletivo em Cuiabá para R$ 4,95, a partir do dia 9 de maio. Atualmente, a passagem custa R$ 4,10.

