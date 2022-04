Regional 20/04/2022 16:21 Folha Max Homem tem braço decepado ao capotar carro e morre em Juara Edsomar Venerando de Matos, 46 anos, morreu na tarde desta terça-feira (19) após sofrer um grave acidente na Avenida Pantaneira, em Juara. Ele teve um dos braços decepados. De acordo com as informações da Polícia Civil, a vítima trafegava pela avenida, que não tem asfalto, em alta velocidade. Em determinado momento, acabou perdendo o controle e capotou o veículo. A vítima acabou ficando presa embaixo do veículo com parte do corpo para fora do carro. No capotamento, ele teve um dos braços arrancado do corpo. A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) esteve no local e encaminhou o corpo para o Instituto Médico Legal (IML), para necropsia. A Polícia Judiciária Civil também foi chamada para dar inicio aos trabalhos de apuração do acidente.

